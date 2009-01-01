صادرات كوريا الجنوبية تسجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.5% فى يونيو

سجلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا مستمرا للشهر السابع على التوالي وسط الحرب التجارية المطولة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين وتراجع صادرات أشباه الموصلات.



أوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، اليوم الإثنين، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، مسجلة 44.18 مليار دولار.



وهذا أكبر تراجع منذ شهر يناير من عام 2016 عندما تراجعت صادرات البلاد بنسبة 19.6%، ويعتبر التراجع المستمر للشهر السابع على التوالي، الأول من نوعه منذ شهر يوليو من عام 2016 عندما سجلت صادرات البلاد تراجعًا مستمرا للشهر الـ 19 على التوالي.



وانخفضت صادرات البلاد من أشباه الموصلات والبتروكيماويات بنسبتي 25.5% و24.5% على التوالي، بينما ارتفعت صادرات السفن والسيارات بنسبتي 46.4% و8.1% على التوالي.



وشهدت البلاد زيادة في محركات التصدير الجديدة مثل الصحة الحيوية(4.4%) والبطارية القابلة للشحن(0.8%) والسيارات الكهربائية(104.3%)، وتراجعت صادرات البلاد إلى الصين وآسيان، إلا أنها شهدت ارتفاعًا في أمريكا الوسطى والجنوبية ورابطة الدول المستقلة.



وسجلت صادرات البلاد إلى الصين تراجعًا بلغت نسبته 24.1%، وهذا أكبر تراجع منذ مايو 2009 عندما تراجعت الصادرات بنسبة 25.6%.



وانخفضت واردات البلاد بنسبة 11.1% على أساس سنوي في شهر يونيو، مسجلة 40.01 مليار دولار.



وبلغ فائض الميزان التجاري 4.17 مليار دولار ليحافظ على اتجاهه التصاعدي للشهر الـ 89 على التوالي.



وسجلت صادرات البلاد في النصف الأول من هذا العام 271.55 مليار دولار، بتراجع قدره 8.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت واردات البلاد بنسبة 5.1% إلى 252 مليار دولار.



ووصل فائض الميزان التجاري في النصف الأول من هذا العام إلى 19.55 مليار دولار.