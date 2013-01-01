الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

احتجاجات جديدة مع استعداد هونج كونج لحشد سنوى فى ذكرى تسليمها للصين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:54 ص
احتجاجات جديدة مع
احتجاجات جديدة مع استعداد هونج كونج لحشد سنوى فى ذكرى تسليمه
وكالات
طباعة
واجه مئات المحتجين شرطة مكافحة الشغب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية والعشرين لعودة هونج كونج إلى حكم الصين قبل تجمع سنوي من المتوقع أن يجتذب حشودا ضخمة وسط غضب واسع النطاق بشأن مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

واستخدمت الشرطة مسحوق الفلفل لتفريق المتظاهرين في أحدث احتجاج على مشروع قانون التسليم.

وأدى مشروع القانون إلى سقوط هونج كونج في اضطرابات سياسية وقد اضطرت الحكومة لتعليقه بعد أن شهدت البلاد أضخم وأعنف احتجاجات منذ عشرات السنين.

وظهرت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج علنا لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام في حفل لرفع العلم بمناسبة مرور 22 عاما على تسليم هونج كونج لبكين بموجب اتفاق لضمان حكمها الذاتي.واتسم الاحتفال بهذه الذكرى في السنوات الاخيرة بإحباط متزايد بشأن ما يصفه سكان كثيرون بزيادة تدخل الصين وتراجع الحريات.

وتنفي الصين التدخل ولكن كثيرين من سكان هونج كونج يعتبرون مشروع قانون التسليم أحدث خطوة في مسيرة دؤوبة نحو سيطرة الصين على الإقليم.

وأدى الغضب من مشروع القانون إلى إحياء حركة احتجاج بعد أن فقدت الزخم عقب إخفاق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في 2014 في إجبار الصين على تقديم تنازلات وأدت إلى اعتقال مئات النشطاء.

ويقول منظمو أحدث احتجاجات إنهم واثقون من أن الغضب من تقاعس الحكومة عن سحب مشروع القانون سيزيد أعداد المحتجين يوم الاثنين وهو يوم عطلة عامة لا تعمل فيه الأسواق المالية ومعظم الشركات.

ومن المقرر بدء التجمع المطالب بالديمقراطية في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش في متنزه فيكتوريا وينتهي عند مكاتب الحكومة قرب وسط المركز المالي.وتسببت المظاهرات التي شهدتها هونج كونج في الآونة الأخيرة في دمار كما أجبرت الحكومة على إغلاق مكاتبها في عدة مناسبات وأدت إلى حالة فوضى بسبب إغلاق المتظاهرين الطرق ومحاصرة المقر الرئيسي للشرطة.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها إن نحو خمسة آلاف من أفراد شرطة مكافحة الشغب سيكونون مستعدين لمواجهة أي اضطرابات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

منذ حوالي 11 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد للجيش الوطني على تهديدات تركيا بالتدخل في ليبيا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

الدفاعات السورية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي انطلق من أجواء لبنان

ads

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

منوعات

اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

مسئولة أممية تدعو إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بوسائل صديقة للبيئة

ليلة موسيقية للفن العربى من لبنان والمغرب فى مركز سيجونج

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

علاء حجازى: حاولت أن أبسط الرسم.. وأن يصل إلى كل الناس

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك