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عالم

فنزويلا تؤكد وفاة ضابط معتقل قالت زوجته إنه تعرض للتعذيب

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:52 ص
فنزويلا تؤكد وفاة
فنزويلا تؤكد وفاة ضابط معتقل قالت زوجته إنه تعرض للتعذيب
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع في فنزويلا يوم الأحد وفاة ضابط بالجيش قال زعماء المعارضة وأفراد في أسرته إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله لمزاعم تورطه في محاولة انقلاب ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاءت وفاة ضابط البحرية الكابتن رفايل أكوستا في أعقاب زيارة لميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوقية بدءا من عمليات القتل خارج إطار القضاء وانتهاء بحالات الاختفاء القسري.

وقال مادورو الأسبوع الماضي إن ضباطا بالجيش، بدعم من ساسة معارضين وزعماء سياسيين أجانب، تآمروا للإطاحة بحكومته.

وقالت وزارة الدفاع في بيان يوم الأحد إن أكوستا نُقل لمقر محكمة عسكرية في 28 يونيو حزيران الجاري لكن بدا عليه الإعياء قبل بدء الجلسة مما دفع القاضي لإصدار قرار بنقله إلى مستشفى عسكري.

وأضاف البيان "توفي رغم توفير الرعاية الطبية اللازمة له".

وقالت واليسكا بيريز زوجة أكوستا في مقابلة مع تلفزيون في ميامي إن زوجها كان واعيا بالكاد أثناء جلسة محاكمته يوم الجمعة بسبب تعرضه للضرب والتعذيب. وأضافت أنه نقل بعدها إلى مركز طبي تابع للجيش.

وتابعت في مقابلة مع (إي.في.تي.في ميامي)، أذيعت عبر موقع انستجرام، "عذبوه كثيرا حتى قتلوه". وأضافت أن السلطات اعتقلت زوجها في 21 يونيو من الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة الإعلام ومكتب المدعي العام في ساعة متأخرة من مساء السبت بيانين عن وفاة أكوستا لكن لم يوضح أي منهما سبب الوفاة.
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