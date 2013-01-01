مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بمطار بولاية تكساس الأمريكية

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية إن 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم يوم الاثنين إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار.



وقال دارسي نوزيل نائبة مدير المطائر الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمالي دالاس إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.



وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض. ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.



وقلت نوزيل إنه لم تتوافر بشكل فوري تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.