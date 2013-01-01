الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 24 36
طنطا 25 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 23 30
السلوم 24 31
سيوة 25 37
بورسعيد 24 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 24 31
رفح 24 31
رأس سدر 26 33
نخل 19 35
نويبع 27 36
طابا 25 35
كاترين 16 32
الطور 27 35
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 30 39
مرسى علم 29 37
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 26 39
أسيوط 26 39
سوهاج 27 39
قنا 28 40
الأقصر 28 41
أسوان 30 42
أبوسمبل 30 42
الوادي الجديد 26 41
شلاتين 28 36
أبورماد 29 35
حلايب 30 34
رأس حدربة 30 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 43
المدينة 26 42
الرياض 27 45
المنامة 33 41
أبوظبى 31 43
الدوحة 33 44
الكويت 33 47
دمشق 17 35
بيروت 26 29
عمان 18 33
القدس 18 29
غزة 21 30
بغداد 27 43
مسقط 34 39
صنعاء 17 29
الخرطوم 28 40
طرابلس 22 30
تونس 21 33
الجزائر 21 27
الرباط 16 24
نواكشوط 22 30

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 10 27
إسطنبول 21 29
إسلام آباد 28 42
نيودلهى 31 43
جاكرتا 23 33
بكين 23 34
كوالالمبور 24 31
طوكيو 20 24
أثينا 22 31
روما 18 34
باريس 13 27
مدريد 20 36
برلين 14 28
لندن 12 21
مونتريال 17 24
موسكو 15 25
نيويورك 23 31
واشنطن 18 30
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ ساعة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

منذ حوالي 14 ساعة

حاول المعزول إزالتها.. كل ما تريد معرفته عن خريطة القطر المصري التي تظهر خلف الرئيس

منذ حوالي 18 ساعة

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ستوديو

وائل جمعة ينتقد صلاح والمحمدي: يعني ايه يفرضوا عودة لاعب؟

وفاة الفنان عزت أبو عوف في إحدى مستشفيات القاهرة

ناقد رياضي: رمضان صبحي اشترط الحصول على ٢٠ مليون للاستمرار بالأهلي

الدفاعات السورية تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي انطلق من أجواء لبنان

ads

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

ركلة جزاء تصعد بجاميكا إلى قبل نهائى الكأس الذهبية على حساب بنما

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

منوعات

اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

"توى ستورى 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

مسئولة أممية تدعو إلى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بوسائل صديقة للبيئة

ليلة موسيقية للفن العربى من لبنان والمغرب فى مركز سيجونج

إسلام سياسي

انفجار قوي يهز وسط كابول

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

علاء حجازى: حاولت أن أبسط الرسم.. وأن يصل إلى كل الناس

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك