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عالم

اليابان تحظر التدخين بالمناطق المغلقة فى الأماكن العامة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:36 ص
اليابان تحظر التدخين
اليابان تحظر التدخين بالمناطق المغلقة فى الأماكن العامة
وكالات
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يحظر قانون ياباني جديد التدخين بالمناطق المغلقة في الأماكن العامة، ويبدأ تنفيذه الإثنين، بهدف كبح انتشار التدخين السلبي أو غير المباشر.

ويهدف هذا القانون الصحي المعدل إلى تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين غير المباشر.

والمناطق المحظورة وفق هذا القانون تشمل المدارس والمستشفيات ومكاتب الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ويسمح القانون لهذه الوحدات أن تخصص مناطق تدخين خارجية أو بالهواء الطلق، ووضع علامات تحذير من التدخين بمرافق المباني المحظورة.

ويواجه مدراء هذه الأماكن غرامات تصل إلى 500 ألف ين ياباني (4600 دولار أمريكي) إذا فشلوا بالامتثال التام مع القواعد الجديدة.

ويمكن معاقبة الأشخاص بفرض غرامة 300 ألف ين، إذا قاموا بالتدخين بأماكن محظورة، وتجاهلوا التحذيرات من المسئولين عن هذا الأمر بالأماكن العامة.

وسيكون التدخين محظورا في المطاعم ومناطق الأعمال التجارية في اليابان بدءا من أول ابريل العام المقبل.
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