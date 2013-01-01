وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

رحل عن عالمنا الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، وتوفى قبل قليل داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف.



وكان النجم عزت أبوعوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.



وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.