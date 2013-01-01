اليوم.. صرف معاشات يوليو بزيادة 15%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، فى صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيه، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبعد إقرار مجلس النواب للزيادة واعتمادها.



وأكدت الوزارة، أن 9.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين، سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15.5 مليار جنيه شهريا بعد زيادتها، مؤكدا أن الزيادة فى حدود 2 مليار جنيه شهريا و28 مليار سنويا.



واضافت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء صرف المعاشات من المنافذ المختلفة وتيسير عملية الصرف وتذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.