تشييع جثمان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر اليوم

أكد الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت أبوعوف بعد صراع طويل مع المرض، حيث أمضى الأيام الأخيرة في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



وأضاف "ذكي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



كان الفنان عزت أبوعوف، توفى عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، وتوفى قبل قليل داخل أحد المستشفيات الخاصة في المهندسين، مكث بها نحو شهر ونصف، حيث كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.



وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.