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رياضة

المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:00 ص
المنتخب الأمريكى
المنتخب الأمريكى ينهى رحلة الدفاع عن لقبه بالكأس الذهبية
وكالات
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أكمل المنتخب الأمريكي عقد المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى" والكاريبيي بفوزه مساء الأحد على منتخب كوراساو "1 صفر" في دور الثمانية للبطولة المقامة بالولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.

وواصل المنتخب الأمريكي بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بالإضاة إلى حجز مقعده في المربع الذهبي ليلتقي فيه المنتخب الجامايكي الذي تغلب بنفس النتيجة على نظيره البنمي في مباراة أخرى بدور الثمانية في وقت سابق اليوم.

وسجل ويستون مكيني الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 25 فيما فشل كل من الفريقين في هز الشباك على مدار ما تبقى من المباراة.
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