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اقتصاد

أسعار الغرف فى فنادق القاهرة والجيزة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:57 ص
أسعار الغرف فى فنادق
أسعار الغرف فى فنادق القاهرة والجيزة
أسامة الشندويلى
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تباينت أسعار الغرف في الفنادق الموجودة في القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، لليلة الواحدة، لشخص واحد، وفقًا لحجوزات الفنادق على موقع "بوكينج دوت كوم"، الموقع الأكثر انتشارًا في العالم لحجوزات الفنادق، والمتعاقدة معه الفنادق الحكومية والخاصة.

فندق النيل ريتز، سجلت متوسط أسعار الغرف في فندق النيل ريتز نحو 3404 جنيهًا لليلة الواحد للفرد الواحد، وتبدأ أسعار الغرف في فندق ماريوت الزمالك من
2336 جنيهًا للغرف العادية، وتصل حتى 4338 جنيهًا للغرف المميزة، فيما تبدأ أسعار الأجنحة من 6351 جنيهًا.

وسجلت الغرفة بنظام جناح امبريال في فندق كمبنسكي النيل نحو 11.930 ألف جنيه لليلة الواحدة، فيما سجل سعر الجناح الأمبراطوري في نفس الفندق 60.049 ألف جنيه، وسجلت الغرفة العادية سعر 1858 جنيهًا لليلة واحدة لفرد واحد.

فيما سجلت أسعار الغرف في فندق ستيجنبرجر التحرير 2086 جنيهًا للغرف العادية، وتصل حتي 3169 جنيهًا للغرف المميزة، فيما تبدأ أسعار الأجنحة من 3281 جنيهًا، وتصل حتى 6280 جنيهًا للأجنحة المميزة.

وسجلت متوسط أسعار الغرف في فندق سوفتيل الجزيرة نحو 2836 جنيهًا، ومتوسط أسعار الغرف في فندق رمسيس هيلتون نحو 1969 جنيهًا لليلة الواحدة، ووصلت إلى 4021 جنيهًا للغرف المميزة.

بينما سجلت أسعار الغرف في فندق الفورسيزون 3504 جنيهًا لليلة الواحدة، ووصلت حتي 6424 جنيهًا للغرف المميزة، فيما سجل أسعار الجناح في نفس الفندق نحو 6841 جنيهًا، ووصل حتي 11930 جنيهًا.

فيما سجلت الأسعار في فندق انتركونتنتال سيتي ستارز نحو 2636 جنيهًا للغرف العادية، ووصلت أسعار الغرف المميزة نحو 4588 جنيهًا، وسجلت أسعار الغرف في فندق ماريوت مينا هاوس نحو 2411 جنيهًا، ووصلت حتى 4666 جنيهًا للغرف المميزة.

وتراوحت أسعار الغرف في فندق جلاكسي رويال سويتس ما بين 501 و1251 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الغرف في فندق ميركيور سفينكس القاهرة 1819 جنيهًا، وسجلت في فندق أم كلثوم 4 نجوم نحو 1502 جنيهًا، وفي فندق جاردن بارك هوتيل هوليبلس القاهرة فئة 3 نجوم، سجلت الأسعار للغرفة الواحدة نحو 1118 جنيهًا،

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أكثر من 30 فندقًا تتبع شركاتها منتشر بين محافظات الجمهورية، منها 18 فندقًا فئة 5 نجوم تعد كبرى الفنادق الموجودة في القاهرة والجيزة، فيما تمتلك شركات قطاع الأعمال والشركات المشتركة معها سلسلة من الفنادق منتشرة في محافظات الجمهورية ومتنوعة الفئات مابين 5 نجوم و3 نجوم.
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