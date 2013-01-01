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اقتصاد

400 دولار.. سعر طن "الفحم" اليوم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:56 ص
القحم
القحم
أسامة الشندويلى - سيد ابراهيم
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سجل سعر طن فحم الكوك في الأسواق العالمية، اليوم الإثنين، من 380 إلى 400 دولار للطن، حيث تنتج مصر فحم الكوك عبر شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتعتمد شركة النصر لصناعة الكوك علي تصدير فحم الكوك إلى الخارج، وذلك لزيادة مبيعاتها وإيرادتها السنوية، كما تستورد شركة الحديد والصلب المصرية احتياجاتها من فحم الكوك المناسب للأفران الموجودة لديها، كما تستخدم بعض مصانع السكر، وكذلك الحديد والصلب، فحم الكوك في صناعة المنتجات التي تقوم بتصنيعها.

وتعد شركة النصر لصناعة الكوك الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تصنع فحم الكوك وتصدره للخارج، بخلاف احتياجات بعض المصانع في السوق المحلي.
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