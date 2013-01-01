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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:04 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الإثنين 1 يوليو 2019
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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استقرت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، أمام الجنيه المصري، بعدد من البنوك العاملة بمصر، بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.
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