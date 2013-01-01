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لايف ستايل

التعرق فى الصيف.. يحميك من خطر الموت المبكر

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:37 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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بعد تمرين طويل ومجهد في صالة الألعاب الرياضية أو حتى بعد يوم طويل من العمل، يفرز الجسم الكثير من العرق، الأمر الذي يسبب إزعاجًا للبعض.

وكشف الباحثون، أن النشاط البدني القوي الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والعرق هو مفتاح تجنب الموت المبكر.

ووفقًا لما ذكره موقع "prokerala" الهندي، فقد أجرى الباحثون دراسة لمدة ست سنوات من أجل التعرف علي فوائد الرق لجسم الإنسان، حيث تمت مقارنة الأفراد بأولئك الذين شاركوا في نشاط معتدل فقط مثل السباحة والتنس وبعض الأعمال المنزلية، مع الأفراد الذين شاركوا في نشاط أكثر مثل الركض والتمارين الرياضية والتنس التنافسي.

وأشار الباحثون، إلى أن التعرق يساعد بشكل كبير، الجسم على إصلاح نفسه، من خلال إخراج السموم من الجسم، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تمتع الجسم بالصحة.

وقد وجد الباحثون، أن خطر الوفاة بالنسبة لأولئك الذين يمارسون نشاطًا قويًا كان أقل بنسبة 9 إلى 13%، مقارنةً بالأفراد الذين قاموا بنشاط أقل.
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