احذر: "قلة النوم" تساعدك على "الانتحار"

كشفت دراسة حديثة، أن قلة النوم يمكن أن تعرض أصحابها لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية، خاصة بين الأزواج.



ويعتبر التفكير فى الانتحار من الأمور التى أصبحت من المخاطر التى تهدد الكثير من المراهقين، فوفقًا لأخر الإحصائيات المنشوره على موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد زادت نسب الانتحار بين المراهقين بـ 20% مقارنة بالعام الماضى.



ووفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت"، فقد أكدت الدراسة التى أجرتها جامعة "ليدز" البريطانية، على أن 29% من الناس يلومون شركائهم لعدم تمكنهم من النوم لفترة كافية طوال الليل، حيث يعانى بعض الأزواج من مشكلة الشخير التى قد تؤرق الطرف الأخر.



وأثبتت الدراسة، أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل تنفسية، يمكن أن تتسبب فى كثير من الأحيان إلى الطلاق، أو التفكير فى الانتحار.