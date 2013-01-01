الأوقاف: مكتسبات 30 يونيو تقتضى الحفاظ عليها

أكدت وزارة الأوقاف، أن مكتسبات 30 يونيو تقتضي الحفاظ عليها في جميع المجالات، ومنها الحفاظ على خطابنا الديني من أن تختطفه الجماعات المتاجرة بالدِّين مرة أخرى، والحفاظ على المساجد وعدم السماح لأي حزب أو جماعة أو جمعية حتى بمجرد محاولة اختطافها مرة أخرى أو محاولة استخدامها لصالح تحقيق أغراضها.



وأضافت "الأوقاف"، في بيان لها: "يجب علينا الحفاظ على مؤسسات الدولة من اختراق الجماعات المتطرفة، بل المسارعة في تطهيرها من أي عناصر متطرفة تكون قد تسللت إليها، أو يثبت انتماؤها للجماعة المتطرفة أو حتى تعاطفها معها".



وتابعت: "علينا أيضًا الوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة جماعات الشر والضلال والإرهاب، وأن نعمل معا وبقوة نسابق بها الزمن في معركة البناء والتنمية".