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الثقافة

الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:06 ص
الأحد.. افتتاح الملتقى
الأحد.. افتتاح الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير
ايهاب مصطفى
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تفتتح الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الملتقى الدولي السادمس للكاريكاتير، الذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 7 يوليو2019، بقصر الأمير طاز.

وقال الفنان فوزي مرسي، قوميسير عام الملتقى، إن لجنة اختيار الأعمال التى تشكلت من الفنان محمد عفت، والكاتب الصحفي عماد جمعة، والدكتور محمد حمدي، والفنان فاروق موسى، والفنان سمير عبدالغني، والفنانة الإمارتية آمنة الحمادي، واختارت نحو 420 عملًا فنيًا، لنحو 345 فنانًا، من 71 دولة عربية وأجنبية، وذلك من أصل 512 رسامًا، من 76 دولة، تقدموا بقرابة 1800 عمل كاريكاتيري للمشاركة في الملتقى.

وأشار "فوزي" إلى أن الملتقى في هذه الدورة يناقش موضوعًا هامًا وهو الثقافة، حيث دعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة إلى الاهتمام بالثقافة التى هي أحد الركائز الأساسية في بناء الأمم، كما أن الثقافة والفنون الراقية هي القوى الناعمة التي تدفع الشعوب للتقارب، ومزج الحضارات، ومد جسور من العلاقات الجيدة التي تؤتي ثمارها فيما بعد على كافة الدول بالرخاء والتنمية.

كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وتحل دولة الكويت كضيف شرف الملتقى في دورته السادسة، كما اختير الفنان الكبير محمد عبدالمنعم رخا، لتكريمه وإهداء الملتقى إلى روحه.

ويرأس الملتقى الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيمه الفنانون، خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم.

ويستمر الملتقى حتى 21 يوليو الجاري.
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