مخاوف من شبهة فساد فى اختيار حكم الأرجنتين والبرازيل

اختير الحكم الإكوادوري رودي زامبرانى لإدارة مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.



ويترقب عشاق كرة القدم، مباراة كلاسيكو الأرض بين منتخبا البرازيل والأرجنتين والتي تجمعهما على ملعب "مينيراو" في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.



ووفقا للصحفي انيال أفيلانيدا الذى يعمل في شبكة "فوكس سبورت"، فإن رودي زامبرانى الذي سيدير المباراة، زوجته تدعي كارولينا كولمان، وعضو في لجنة التطوير بـ الفيفا.



الأزمة هنا أنها السكرتير الشخصي للبرازيلي ويلسون سينيمي ( رئيس لجنة التحكيم في أمريكا الجنوبية ) ويعتبر هذا أمر مقلق بالنسبة لمنتخب الأرجنتين.



جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو، على أن يقام النهائي في السابع من يوليو المقبل.