رسميًا.. قيمة عقد جريزمان تنخفض إلى 120 مليون يورو

انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع فريقه الإسباني أتلتيكو مدريد من 200 إلى 120 مليون يورو.



وكان جريزمان قد جدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حتى عام 2023، مع رفع قيمة الشرط الجزائي من 100 إلى 200 مليون يورو.



إلا أن العقد الجديد اشتمل على شرط آخر، وهو أن تنخفض قيمة الشرط الجزائي بشكل تلقائي من 200 إلى 120 مليون يورو، بحلول يوم 1 يوليو الجاري.



وبحلول الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت إسبانيا، فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي انخفضت بالفعل من 200 إلى 120 مليون يورو.



وتربط العديد من التقارير جريزمان بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع فريق العاصمة الإسبانية.