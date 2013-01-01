أرسنال يقدم أول عروضه للحصول على نجم ريال مدريد

قدم نادي أرسنال الإنجليزي أول عروضه للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقا لما ذكره موقع "ديفنسيا سنترال" الإسباني، فإن أرسنال بالفعل قدم أول عروضه للتعاقد مع اللاعب والذي بلغ 30 مليون يورو، وينتظر رد النادي الملكي خلال الأيام المقبلة.



وأشار الموقع إلى أن أرسنال دخل في صراع مع إنتر ميلان على ضم اللاعب، ولكنه الجانرز نجح فى خطوة استباقية وهي تقديم عرض لإدارة اللوس بلانكوس.



وتنتظر إدارة ريال مدريد قرار المدرب زين الدين زيدان بشأن موقف فاسكيز في خططه في الموسم المقبل، لاسيما بعد ضم البلجيكي إدين هازارد والصربي يوفيتش.



فاسكيز يبلغ من العمر 27 عامًا وقد خاض أكثر من 120 مباراة مع ريال مدريد، في الليجا.