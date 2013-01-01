القيمة التسويقية لنجوم البرازيل تتفوق فى السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين

تتفوق القيمة التسويقية لنجوم المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني، قبل المواجهة المرتقبة بين الثنائي بنصف نهائي كوبا أمريكا.



ويترقب عشاق كرة القدم، مباراة كلاسيكو الأرض بين منتخبا البرازيل والأرجنتين والتي تجمعهما على ملعب "مينيراو" في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.



وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، فأن قيمة نجوم البرازيل قبل هذه المباراة هي 970.50 مليون يورو، في المقابل فإن القيمة التسويقية للأرجنتين 652.75 مليون يورو.



ويعتبر الأسطورة ليونيل ميسي هو اللاعب الأغلى من حيث القيمة التسويقية بين لاعبي الفريقين بـ150 مليون يورو، في المقابل فإن كوتينيو الأغلى بالنسبة للبرازيل بـ90 مليون يورو، وذلك بسبب غياب نيمار.



جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو، على أن يقام النهائي في السابع من يوليو المقبل.