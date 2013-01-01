رئيس الليجيا يعلق على عودة نيمار إلى برشلونة

علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على الأنباء التي تشير إلى عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وربطت العديد من التقارير نيمار بالانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الصيف الحالي، بعد موسمين من رحيله.



وقال تيباس في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أفضل ألا يعود نيمار إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل، لأنه ليس مثالا جيدا للاعبين".



وأضاف: "لو تصرف اللاعب بشكل أفضل مما قبل يمكنه أن يصبح لاعبا عظيما، ولكن السلوكيات أيضا مهمة للغاية في القيم المتعلقة بالمنافسة".



وكان نيمار قد دخل في العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ رحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.