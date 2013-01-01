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رياضة

دى ليخت يقرب بونوتشى من مانشستر سيتى

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:43 ص
دى ليخت يقرب بونوتشى
دى ليخت يقرب بونوتشى من مانشستر سيتى
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قرب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس الإيطالي، من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب دي ليخت من الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل نحو 80 مليون يورو شاملة الإضافات، بعقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع بونوتشي لتعويض رحيل البلجيكي فينسنت كومباني إلى أندرلخت البلجيكي بعد نهاية الموسم الماضي.

ويسعى المدرب الإسباني لاستغلال حالة عدم الوضوح التي يعاني منها بونوتشي في يوفنتوس في الوقت الحالي بعد قرب التعاقد مع دي ليخت، لا سيما مع وجود 5 لاعبين في قلب الدفاع.

ويواجه النادي السماوي منافسة من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب ويغريه بالحصول على راتب سنوي قيمته 6 ملايين يورو.
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