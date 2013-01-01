حدث جديد لأول مرة فى السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

تشهد بطولة كوبا أمريكا حدثا فريدا لأول مرة يحدث بسبب مباراة السوبر كلاسيكو التي تجمع البرازيل والأرجنتين في الدور نصف النهائي.



ويترقب عشاق كرة القدم، مباراة كلاسيكو الأرض بين منتخبا البرازيل والأرجنتين والتي تجمعهما على ملعب "مينيراو" في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.



ولأول مرة في النظام الحالي للبطولة (منذ 1993) أحد منتخبا البرازيل أو الأرجنتين سيقصى من نصف النهائي.



وشهدت البطولة على مدار الفتر الماضية وصول كلا من منتخبا الأرجنتين والبرازيل إلى النهائي في آخر 5 مناسبات تأهلا فيها لنصف نهائي كوبا أمريكا.



جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو، على أن يقام النهائي في السابع من يوليو المقبل.