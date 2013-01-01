روما يعلن تعاقده مع لاعب يوفنتوس

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع الإيطالي ليوناردو سبينازولا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ليكون لاعبا للفريق في الموسم المقبل.



ونشر نادي العاصمة الإيطالية عبر موقعه الرسمي بيانا أعلن فيه تعاقده مع سبينازولا بعقد يمتد لـ4 سنوات وينتهي في موسم 2022-2023.



وأوضح النادي الإيطالي أن الصفقة سوف تكلف خزائنه نحو 29.5 مليون يورو، قابلة للدفع خلال 3 مواسم من المواسم الـ4 المقبلة التي سيقضيها مع الفريق.



يأتي ذلك في صفقة تبادلية انتقل بموجبها الظهير الإيطالي لوكا بيليجريني إلى يوفنتوس مقابل 22 مليون يورو، قابلة للدفع خلال 3 مواسم أيضا.



ولعب سبينازولا لفيرق أتالانتا في الفترة بين عامي 2016 و2018، قبل الانتقال إلى نادي مدينة تورينو في الموسم الماضي، ولكنه لم يحصل على فرصة مناسبة للمشاركة.