الأفلام الكرتونية سبب إصابة الأطفال بالأمراض النفسية

تلجأ الكثير من النساء الى إلهاء الأطفال بتشغيل التلفاز على القنوات الخاصة بالأفلام الكارتونية، من أجل إنهاء الأعمال المنزلية في هدوء.



وعن هذا التصرف، أكد الدكتور أحمد هلال، استشاري الطب النفسى، أنها من العادات الخطرة على الصحة النفسية للإطفال.



وقال "هلال"، إن الإفراط في مشاهدة الأطفال للأفلام الكارتونية، يتسبب في إصابتهم بالكثير من الاضطرابات التي تصيب الشخصية.



وأوضح أن الأفلام الكارتونية التي تتضمن مشاهد قتل وعنف، تتسبب فى إصابته بالعصبية المفرطة، وأحيانا بمرض الهلع والخوف الشديد.



وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أنه لابد على الأهل مراقبة ما يشاهدة الأطفال، بالإضافة إلى استبدالها بالألعاب المحفزة والتى تساعد في نمو ذكائه.



ونوه "هلال"، أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الأفلام الكارتونية تسببت فى زيادة نسب الإصابة بالمرض النفسى بين الأطفال.