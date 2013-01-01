باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار ومبابى فى مقطع فيديو

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الشائعات المتعلقة بمستقبل الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



الصحف الإسبانية تؤكد أن نيمار سينتقل إلى برشلونة هذا الصيف، وأن ريال مدريد يريد ضم مبابي.



ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو، عن قميص الموسم الجديد.



وظهر خلال الفيديو نيمار ومبابي وكذلك ماركو فيراتي، للإعلان عن القميص الجديد.