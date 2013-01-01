الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

سوريا تعلن إحباط هجمات صاروخية على دمشق وحمص

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:06 ص
جريدة الدستور
طباعة
تصدت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، لـ"عدوان" بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ (...) في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عددًا منها.

ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.

وعادة ما تبرر إسرائيل غاراتها وهجماتها على سوريا باستهداف مخازن أسلحة أو مواقع لحزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وفي 12 يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ"عدوان إسرائيلي" في جنوب البلاد، إلا ان المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن الصواريخ استهدفت موقعين لحزب الله دون ان توقع ضحايا.

وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام، وفق المرصد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يطالب الدولة بالتحرك لإدانة أردوغان دوليًا: "مجنون وقليل الأدب"

منذ حوالي 8 ساعات

حاول المعزول إزالتها.. كل ما تريد معرفته عن خريطة القطر المصري التي تظهر خلف الرئيس

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

الباز يكشف: كيف استحلت جماعة الإخوان دماء المصريين وأموالهم؟

ستوديو

تامر بدوي: أحيي الجمهور لعدم تعصبه على المنتخب بعد ما "اتنفض"من أوغندا

فاروق جعفر: هدف صلاح عالمي.. ولا مجال لتغيير تشكيل المنتخب

هاني حتحوت يؤكد توقيع"كهربا" للأهلي".. ويرد على هجوم رئيس الزمالك

المدير الفني للاتحاد السكندري: تدخل اللاعبين في أزمة وردة كارثة

ads

رياضة

رئيس الزمالك يرفض استكمال الدورى بسبب إصابة جنش

طلعت يوسف: مستوى المنتخب فى تراجع.. وضغط اللاعبين لعودة "وردة" كارثة

دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة يعود إلى سيلتا فيجو

باكامبو أفضل لاعب فى مباراة الكونغو وزيمبابوى

منوعات

علماء سويسريون: الأنفاق تحت الأرض مصدر جديد للطاقة

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

التحالف الدولي يستهدف قادة منشقين عن فرع القاعدة في سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

صفحتنا ع الفيس بوك