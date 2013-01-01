رئيس الزمالك يرفض استكمال الدورى بسبب إصابة جنش

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، لافتا إلى أنه لن يستكمل الدوري المصري بسبب إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" التي تعرض لها خلال تدريبات منتخب مصر، بكأس الأمم الأفريقية 2019



وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن كهربا بدأ التفاوض مع الأهلي من أجل الانتقال إليه، بسبب عدم توثيق عقده مع "الفارس الأبيض" وهو ما يتيح له الرحيل بشكل مجاني.



وقال "منصور" في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك: "عقد محمود كهربا ممتد مع الزمالك ولا أساس من الصحة لما يتردد حول عدم توثيق العقد، اللاعب مستمر معنا ولن ينتقل إلى الأهلي".



وأضاف: "الزمالك لن يستكمل مبارياته في بطولة الدوري المصري، بسبب إصابة حارس الفريق محمود جنش مع منتخب مصر، وأطالب اتحاد الكرة بالموافقة على قيد حارس جديد".



وكان جنش حارس مرمى الزمالك، تعرض لقطع في وتر أكيليس خلال تدريبات منتخب مصر الأخيرة قبل مواجهة أوغندا التي حقق خلالها "الفراعنة" الفوز بهدفين دون رد.