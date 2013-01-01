مدير منتخب مصر يكشف إصابة "كوكا"

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن حجم إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة، والتي تعرض لها خلال مواجهة أوغندا الأخيرة، في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.



وتعرض مهاجم أولمبياكوس اليوناني لإصابة قوية في ساقه اليمنى خلال الدقيقة الـ25 من المباراة، ووضح تأثره الشديد بعدها، ليتم استبداله ونزول مروان محسن مهاجم الأهلي المصري.



وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية مصرية: "كوكا تعرض لإصابة قوية في أسفل السمانة وتحديدا في وتر أكيلس، لكن لم يتأكد بعد مدة غيابه عن الملاعب والفترة التي يحتاجها للعلاج والراحة".



واختتم: "لا يمكن لنا تحديد أي أمر أخر بخصوص كوكا، سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لكي نطمئن على حالته ويتم تحديد مدة غيابه وطريقة العلاج والتأهيل".



يذكر أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب المصري، خرج من معسكر "الفراعنة" بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس، ليغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.



واحتفظ المنتخب المصري بصدارة المجموعة الأولى بفضل ثنائية محمد صلاح وأحمد المحمدي، خلال الفوز 2-0 على أوغندا، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية.