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رياضة

ليفربول يحتفى بهدف "الملك المصرى" أمام أوغندا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالهدف الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح، في فوز منتخب بلاده على أوغندا بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لأمم أفريقيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لموقع ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 3 تغريدات متتالية عقب هدف الفرعون المصري، وأعاد نشر فيديو للهدف في الأولى، معلقا عليه قائلًا: "للمباراة الثانية على التوالي.. صلاح يسجل".

ونشر الحساب في تغريدته الثانية صورة لصلاح وعلق عليها قائلًا: "الملك المصري محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب الفراعنة أمام أوغندا، أحسنت يا صلاح".

وفي التغريدة الثالثة، نشر الحساب صورة للاعب بقميص ليفربول وعلق: "صلاح يسجل ثاني أهدافه في كأس الأمم الإفريقية، مساهما في حصول الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى".
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