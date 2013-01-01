ليفربول يحتفى بهدف "الملك المصرى" أمام أوغندا

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالهدف الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح، في فوز منتخب بلاده على أوغندا بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لأمم أفريقيا 2019.



ونشر الحساب الرسمي لموقع ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 3 تغريدات متتالية عقب هدف الفرعون المصري، وأعاد نشر فيديو للهدف في الأولى، معلقا عليه قائلًا: "للمباراة الثانية على التوالي.. صلاح يسجل".



ونشر الحساب في تغريدته الثانية صورة لصلاح وعلق عليها قائلًا: "الملك المصري محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب الفراعنة أمام أوغندا، أحسنت يا صلاح".



وفي التغريدة الثالثة، نشر الحساب صورة للاعب بقميص ليفربول وعلق: "صلاح يسجل ثاني أهدافه في كأس الأمم الإفريقية، مساهما في حصول الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى".