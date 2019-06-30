باكامبو أفضل لاعب فى مباراة الكونغو وزيمبابوى

حصل سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على زيمبابوي 4 صفر، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.



وأعرب سيدريك باكامبو، عن سعادته بالفوز على زيمبابوي برباعية نظيفة.وقال باكامبو في تصريحات صحفية، أن الفوز مهم لتجديد آمال فريقه في الصعود إلى دور الستة عشر للبطولة.



وتابع: "لعبنا ضد منتخب مصر وأوغندا ولم نسجل أية أهداف واليوم سجلنا أربعة أهداف".



وأضاف: "قمنا ببذل مزيد من الجهد وسوف نرفع رؤوسنا بعد الأداء الطيب الذي قدمناه، وأشكر زملائي وسوف احتفل بالجائزة معهم اليوم".