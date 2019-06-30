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رياضة

الفرنسي ديسابر: أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من مصر

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:47 م
الفرنسي سيباستيان
الفرنسي سيباستيان ديسابر
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أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي حزنه الشديد للخسارة من نظيره المصري صفر 2 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المجموعة الأولي ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اليوم "نشعر بخيبة أمل نتيجة الهزيمة. أضعنا العديد من الفرص والتوفيق لم يكن معنا".

وأضاف "أحيانًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولم نستطع إحراز الأهداف وهو أمر مخيب ولكننا اظهرنا صورة جيدة عن الكرة الأوغندية".

أوضح المدرب الفرنسي "سعيد بالفعل بصعود المنتخب المصري وباللاعب محمد صلاح وأهنئ خافيير أجيري مدرب منتخب مصر واشكر الجمهور المصري على دعمه لنا".

وأوضح "بالتأكيد نحن راضون جدا عن تأهلنا وهذا كان هدفنا وكان هدف الاتحاد الأوغندي وهو ما نجحنا في تحقيقه ومازال أمامنا الكثير للوصول إلى ما نتمناه".

وصعد المنتخب الأوغندي للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة التي جرت في غانا عام 1978، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المنتخب المصري.
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