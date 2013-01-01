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عالم

بعد لقاء ترامب وكيم.. تعرف على المنطقة المعزولة بين الكوريتين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:49 ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
محمد عمر
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دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، الأراضي الكورية الشمالية، والتقى برئيسها كيم يونج للمرة الثالثة، وذلك بعد عبوره المنطقة معزولة السلاح التى تفصل بين الكوريتين، فى لقاء تاريخي لأول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المنطقة معزولة السلاح بين الكوريتين "DMZ":

-تُعد المنطقة آخر ما تبقي من الحرب الكورية، حيث أنشئت بموجب الهدنة التي وضعت نهاية الحرب الكورية في الفترة من "1950-1953"، التي كان طرفيها قوات كوريا الجنوبية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات الشمال المتحالفة مع الجيش الصيني.

-تقع المنطقة العازلة على عرض 4 كم وطولها 250 كم، تفصل بين البلدين ويتوسطها الخط الفاصل العسكري الذي كان خط الجبهة عند التوصل إلى وقف إطلاق النار في نهاية الحرب التي دامت ثلاثة سنوات.

-تنتشر حقول الألغام في المنطقة منذ تأسيسها عام 1953، لكن تم البدء في إزالتها في أكتوبر 2018، تحت إشراف قوات التحالف الدولي

- يتم إدارة المنطقة من قبل قوات مشتركة من الكوريتين والأمم المتحدة.

- بدأ التنفيذ الفعلى لنزع السلاح في المنطقة عن حدود الكوريتين في نوفمبر 2018، وذلك تنفيذًا لميثاق قمة "بيونجيانج" بين الكوريتين في أكتوبر 2018، لإنشاء منطقة منزوعة السلاح استعدادًا لمفاوضات السلام.

-تم الاتفاق بين الكوريتان والوﻻيات المتحدة على إجراء تطهير شامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، بعد الاتفاق على تطهير المنطقة المعزولة، حيث تم إزالة قطع المدفعية، وتقليل تمركزات الحراسة على الحدود بين البلدين.

- تم تحديد المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بامتداد 40 كم بين الشمال والجنوب و20 كيلو مترًا بين الشرق والغرب ويمنع تحليق الطيران خلالها.

- تم الاتفاق على وقف أي نشاط تدريبى بالذخيرة الحية والمناورات التدريبية للطيران قرب المنطقة معزولة السلاح.
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