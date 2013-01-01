طلعت يوسف: مستوى المنتخب فى تراجع.. وضغط اللاعبين لعودة "وردة" كارثة

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن أداء منتخب مصر غير مقنع على كل المستويات.



وقال طلعت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حققنا الفوز في المباريات الثلاث لكن الأداء ما زال غير مقنع، تحقيق الفوز على أوغندا كان بسبب الخبرات ومهارات بعض اللاعبين".



وأكمل: "بدأنا البطولة بشكل غير مطمئن وكنت أتوقع ارتفاع المستوى، لكن مع كل مباراة المستوى يهبط أكثر".



وأضاف: "أشعر بأن اللاعبين يؤدوا المباراة كما لو كانت تحصيل حاصل، فليس هناك روح لدى اللاعبين، تحديدا في مباراة اليوم".



وعن عمرو وردة: "لا أفضل الحديث عن صحة القرار من البداية، لكن تدخل وضغط اللاعبين على اتحاد الكرة كارثة".