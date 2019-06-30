فحص طبي دقيق لأونيانجو حارس مرمي أوغندا

غادر دينيس أونيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي لكرة القدم ملعب مباراة فريقه مع المنتخب المصري إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء، الذي جرى بالجولة الثالثة في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.



وخرج أونيانجو من المباراة، بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب الأوغندي صفر 2، ومن المقرر أن يخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة دور الستة عشر للبطولة.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأوغندي، الذي صعد للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1978، أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدور الستة عشر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.