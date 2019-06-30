القائد الأعلى لقوات شرق ليبيا يعلن التعبئة العامة

أعلن القائد الأعلى لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) عقيلة صالح حالة التعبئة العامة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.



وكان الجيش الوطني الليبي قال في وقت سابق إنه دمر طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في المطار الوحيد العامل بطرابلس اليوم الأحد مما أسفر عن تعليق الرحلات الجوية التجارية وذلك في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وحكومة شرق ليبيا.