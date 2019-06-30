علاء نبيل: ثنائية النني والسعيد تجعل وسط المنتخب بطيئا

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود مصر إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.



وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بصعود مصر كمشجع، لكن غير راض عن الأداء كمحلل فني".



وأكمل: "منتخب مصر لا يتحمل وجود محمد النني وعبد الله السعيد معا بسبب البطء في الأداء، لم تظهر ملامحنا حتى الآن رغم الصعود".



وعن أحمد علي: "فقد الثقة في نفسه بسبب غيابه عن المشاركة، فانضمامه كان بسبب ضغط الرأي العام باعتباره هداف الدوري".