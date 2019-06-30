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رياضة

المحمدى: الأداء سيتطور فى المباريات المقبلة

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
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أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطنى، رضاه عن نتائج الفراعنة بدور المجموعات، في كأس أمم أفريقيا، بعد تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وقال المحمدي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر أمام أوغندا، التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين: "قدمنا المطلوب في الدور الأول وحصدنا 9 نقاط من 3 انتصارات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكننا نعلم أن القادم أصعب، ونستعد جيدًا لدور الـ16".

ووعد قائد الفراعنة الجماهير بتحسن الأداء في الأدوار الإقصائية من البطولة، وأضاف: "الأداء سيتطور مع المباريات المقبلة، لقد أحرزنا 5 أهداف حتى الآن، ولم نتلق أي أهداف في شباكنا، وهذا معدل ممتاز".

وتابع: "أداؤنا اليوم لم يكن مكتملا خاصة في الشوط الثاني، ولكننا تعرضنا لسوء الحظ، بعد إصابة جنش وبعده كوكا".

وختم المحمدي بالكشف عن سبب تغييره في الشوط الثاني، قائلا: "المدرب فضل استبدالي خوفًا من الحصول على الإنذار الثاني".
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