المحمدى: الأداء سيتطور فى المباريات المقبلة

أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطنى، رضاه عن نتائج الفراعنة بدور المجموعات، في كأس أمم أفريقيا، بعد تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.



وقال المحمدي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر أمام أوغندا، التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين: "قدمنا المطلوب في الدور الأول وحصدنا 9 نقاط من 3 انتصارات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكننا نعلم أن القادم أصعب، ونستعد جيدًا لدور الـ16".



ووعد قائد الفراعنة الجماهير بتحسن الأداء في الأدوار الإقصائية من البطولة، وأضاف: "الأداء سيتطور مع المباريات المقبلة، لقد أحرزنا 5 أهداف حتى الآن، ولم نتلق أي أهداف في شباكنا، وهذا معدل ممتاز".



وتابع: "أداؤنا اليوم لم يكن مكتملا خاصة في الشوط الثاني، ولكننا تعرضنا لسوء الحظ، بعد إصابة جنش وبعده كوكا".



وختم المحمدي بالكشف عن سبب تغييره في الشوط الثاني، قائلا: "المدرب فضل استبدالي خوفًا من الحصول على الإنذار الثاني".