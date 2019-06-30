المنتخب الإسباني يفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما

فاز المنتخب الإسباني بلقبه الخامس في بطولة أوروبا لكرة القدم للشباب تحت 21 عاما بتغلبه على المنتخب الألماني حامل اللقب 2 1 في تكرار للمباراة النهائية بنسخة 2017.



وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة السابعة بهدف سجله فابيان رويز بينا، مسجلا هدفه الثاني في أربع مباريات مع المنتخب.



وفي الدقيقة 69 أضاف داني أولمو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني.



ولم يكن الهدف الذي سجله نديم أميري في الدقيقة 88 كافيا للمنتخب الألماني للحفاظ على لقبه.



وثأر المنتخب الإسباني من خسارته صفر 1 أمام ألمانيا في نهائي البطولة في نسخة 2017.



وعادل المنتخب الإسباني الرقم القياسي المسجل بإسم المنتخب الإيطالي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حيث كان حقق اللقب أعوام 1986 و1988 و2011 و2013.