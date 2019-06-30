تأكد غياب مدافع السنغال عن مواجهة كينيا بأمم أفريقيا

تأكد غياب يوسف سابالي، لاعب منتخب السنغال عن مباراة أسود التيرانجا أمام كينيا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.



منتخب السنغال يحتل المركز الثاني خلف الجزائر، بنفس عدد نقاط كينيا، وفوز أيًا منهما غدًا يعني التأهل رسميًا بجانب المنتخب الجزائري.



وأكد الجهاز الطبي لمنتخب السنغال، بأن يوسف سابالي مدافع بوردو الفرنسي، خرح من تدريبات اسود التيرانجا بسبب انزعاجات في وتر الساق الأيمن.



ولم يشارك يوسف في تدريبات السنغال بالكامل، ما يؤكد غيابه عن مباراة كينيا في الجولة الأخيرة والتي ستقام غدًا على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.