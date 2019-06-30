المحمدي يوضح طبيعة إصابة كوكا في مباراة مصر وأوغندا

كشف أحمد المحمدي الظهير الأيمن لمنتخب مصر، طبيعة إصابة زميله أحمد حسن كوكا بعد مواجهة أوغندا.



وغادر كوكا مباراة مصر وأوغندا مصابًا، قبل أن ينهي الفراعنة اللقاء لصالحهم بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، في ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.



وقال المحمدي في تصريحات لفضائية "بي إن سبورتس": "سألت علي غزال لاعب منتخب مصر عن إصابة كوكا وأخبرني إنها كدمة في وتر أكيلس".



وتابع: "المباراة كانت صعبة وأوغندا من أقوى الفرق، واجهنا خصم اليوم أكثر من مرة ونحفظ لعبه".



وأكمل: "نتمنى أن نستكمل البطولة وشباكنا نظيفة، محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أدى مباراة جيدة جدًا اليوم".



واختتم: "في البطولات أهم شيء المكسب والأداء يتطور مع استمرار المسابقة، ولم يعد هناك فريق ضعيف وأغلبية المباريات تنتهي بالفردية".