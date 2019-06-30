الدعم السريع السودانية تعلن إصابة 3 من أفرادها في أم درمان

أكد العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية أن ثلاثة افراد من القوات أصيبوا اصابات متفاوتة بأعيرة نارية بأم درمان خلال المسيرة المليونية التي دعت لها قوى اعلان الحرية والتغيير أثناء اعتراضهم من الأجهزة الأمنية لدخولهم إلى الخرطوم.



وحمل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمستشفى الامل مسؤولية الاصابات التي تعرضت لها قوات الدعم السريع للمتظاهرين باعتبار أن الأعيرة النارية جاءت من اتجاه المتظاهرين، مبينا بأن قوات الدعم السريع وبقية الأجهزة الأمنية كانت باتجاه أم درمان،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وأشار جمال إلي أنه وبصورة مفاجئة بدأ المتظاهرون يرشقون الأجهزة الامنية بالحجارة مما اضطر الأجهزة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مضيفا "وبصورة مفاجئة اكبر تعرضت قوات الدعم السريع لأعيرة نارية مباشرة من اتجاه المتظاهرين وقصر الشباب والاطفال"، مبينا أن هناك ثلاثة اشخاص من المواطنين أصيبوا وتم نقلهم لمستشفى آخر.