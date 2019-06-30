صحيفة: توتر علاقة نيمار مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن توتر علاقة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية، فإن نيمار مصمم على الرحيل من باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وهو ما جعل علاقته تتوتر مع إدارة النادي يوما بعد يوم.



وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعب بيني زاهافي، بدأ في مضاعفة الاجتماعات مع الطرفين من أجل وجود حل وسط يرضي جميع الأطراف.



ويسعى نادي برشلونة للتعاقد مع نيمار مرة أخرى، حيث يدرس البارسا تخفيض سعر لاعبه من خلال عقد صفقة تبادلية ينتقل من خلالها لاعب من البيت الكتالوني لصفوف النادي الباريسي.



وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان يطلب أقل من 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نيمار في الصيف الحالي مما تسبب في اقتراب توصل برشلونة لاتفاق للفوز بخدمات اللاعب.