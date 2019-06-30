باكامبو أفضل لاعب في مباراة الكونغو وزيمبابوي

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن اختيار سيدريك باكامبو لاعبمنتخب الكونغو الديمقراطية أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب زيمبابوي.



وحقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف دون مقابل، مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي أقيمت على إستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا.



ونجح باكامبو في تسجيل ثنائية في شباك منتخب زيمبابوي، في لقاء اليوم، ليقدم مستوى أكثر من رائع مع منتخب بلاده، وينتظر حتى يحسم تأهلهم من ضمن أفضل فرق أصحاب مركز ثالث في البطولة.