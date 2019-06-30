محمد صلاح وأحمد علي يخضعان لكشف المنشطات

خضع محمد صلاح وأحمد علي، لاعبا المنتخب المصري، لتحليل المنشطات عقب انتهاء مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمّم إفريقيا.



وفاز منتخب مصر على أوغندا بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي ليتأهل إلى دور الـ١٦ كأول المجموعة الأولى.



ويحتل المنتخب الوطنى المركز الأول فى ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتى منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بعد الفوز أمام الكونغو والتعادل مع زيمبابوى.