حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 1 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّسًا لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.



عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة، وتسارع إلى اتّهام الحبيب زورًا، وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي.



صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك، حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.