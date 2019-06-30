منة فضالي عن أداء محمد الشناوي: بطل ماتش مصر وأوغندا

انتهت مباراة المنتخب المصري ومنتخب اوغندا بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في ثالث مباراة للمنتخب ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية.



وعلقت الفنانة منة فضالي على أداء الكابتن محمد الشناوي حارس المنتخب بعد تألقه في المباراة وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلة: "بطل الماتش الشناوي.. ربنا يحميك يابني"، وهو التعليق الذي شهد ردود أفعال إيجابية من جميع محبيها علي صفحتها وقاموا بالتاكيد على أداء الحارس المبهر.



يذكر أن الفنانة منة فضالي تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير عدد من الأعمال الفنية ما بين سينمائية وتليفزيونية، إضافة إلى اعتذارها مؤخرا عن عرض مسرحي بطولة الفنان أحمد صفوت.