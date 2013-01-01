حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 1 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر، وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات.



عاطفيًا: أنت تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.



صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك، حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.