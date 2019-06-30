تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا

أعدت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييمًا لأداء لاعب منتخب مصر "محمد صلاح" خلال مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في كأس الأمم الأفريقية.



وفاز الفراعنة بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.



وتمكن "صلاح" من تسجيل الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.



وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل "صلاح" على تقييم قدره 7.810، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.5 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 72%.



ونجح "صلاح" في المراوغات مرتين، ولم يفقد الاستحواذ على كرته.



وصوب "صلاح" ثلاثة تسديدات من ضمنهم تسديدتين تجاه المرمى، وأخرى خارجه.